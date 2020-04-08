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Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Beton dökümleri Mart ayında hızlandı

Hazır Beton Endeksi 2020 Mart Ayı Raporu'na göre Mart ayında hazır beton faaliyetlerinde hızlanma görüldü.

08.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:40
Beton dökümleri Mart ayında hızlandı

Hazır Beton Endeksi 2020 Mart Ayı Raporu'na göre Mart ayında hazır beton faaliyetlerinde hızlanma görüldü. Ancak Beklenti Endeksi, endeksin uygulanmaya başlandığı 45 ayın en düşük değerine geriledi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Hazır Beton Endeksi 2020 Mart ayı Raporu'nu yayınladı. Buna göre, faaliyet endeksinde hızlanma görülmekle birlikte beklenti endeksi, endeksin uygulanmaya başlandığı 45 ayın en düşük değerine geriledi. Güven endeksinde ise düşüş meydana geldi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Beton faaliyetlerindeki hızlanmanın önümüzdeki dönemde ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mart ayındaki hızlı beton dökümünü bayramlardan önceki sürece benzetebiliriz. Beklenti endeksimizdeki tarihi düşüş, inşaatın uzun dönemli bir durgunluğa hazırlandığını bize göstermektedir" dedi.

Yavuz Işık ayrıca hazır beton sektörü ile ilgili olarak "İnşaata girdi sağlayan diğer sektörlerden farklı olarak ihracat imkanı olmayan, bu yönüyle bütünüyle iç pazar odaklı çalışmak durumunda olan, inşaattaki daralmadan ilk etkilenen sektör hazır beton sektörüdür. Sektörde 18 aydır süregelen bir geriye gidiş sonrasında, beklentilerin pozitife döndüğü anda COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ülkemizde derin olarak hissedilmeye başlanmıştır" diye konuştu.

Hazır beton sektörünün Merkez Bankasının Mart ayı verilerine göre en düşük 3. kapasite kullanım oranına sahip olan sektör olduğunu belirten Işık, "COVID-19 salgınından ilk aşamada ve doğrudan etkilenecek imalat sanayi sektörlerinin başında yer almaktayız. Bu kapsamda nasıl ki inşaat sektörü mücbir sebep içerisinde değerlendirilmişse, ona girdi sağlayan en temel sektör olan hazır beton sektörünün de bu kapsamda değerlendirilmesi sektör için büyük önem arz etmektedir. Bu konuda sektörümüzün mücbir sebep içerisinde değerlendirilmesine dahil edilme talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ilettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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