Beton dökülen inşaatta çökme: 2 işçi yaralandı AKSARAY'da 1 katlı inşaatta beton dökümü sırasında meydana çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı.

AKSARAY'da 1 katlı inşaatta beton dökümü sırasında meydana çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. AFAD ve UMKE'nin müdahalesille kurtarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. 1 katlı inşaatta beton dökümü sırasında tahta kalıbın çökmesi sonucu işçiler Hüseyin Şen (25) ile Mehmet Tevfik Şen (57) enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 işçi, ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA