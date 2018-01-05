Beton Direklerin Kamyon Kasasında Tehlikeli Yolculuğu

Gaziantep'te bir kamyonun kasasında hiçbir tedbir alınmadan taşınan beton direkler adeta kazaya davetiyle çıkardı.



Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsü bilinmeyen 63 FG 085 plakalı kamyonun kasasındaki beton direklerin hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan taşındığı görüldü. Bir direğin ucuna bir dubanın bağlandığı yolculuk esnasında zaman zaman sallanan direkler, trafikteki diğer araç sürücülerine de korku dolu anlar yaşattı.



Beton direklerin tedbir alınmadan taşınma anı cep telefonuyla görüntülenirken, KÜSGET Sanayi sitesi istikametine seyir eden kamyon bir süre sonra gözden kayboldu. - GAZİANTEP