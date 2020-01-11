Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği deviren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği deviren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Abdülkerim Özçelik'in kullandığı 48 V 2194 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde virajı döndüğü sırada kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Direğin otomobilin üzerine devrildiği kazada, sürücü yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.