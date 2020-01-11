Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği deviren otomobilin sürücüsü yaralandı.

11.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:30
Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

'nın ilçesinde, kontrolden çıkarak çarptığı beton direği deviren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abdülkerim Özçelik'in kullandığı 48 V 2194 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde virajı döndüğü sırada kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Direğin otomobilin üzerine devrildiği kazada, sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçelik'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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