Son dakika haberleri: BETON ÇÖP KOVASINA SIKIŞAN ÇOCUK, 1 SAATTE KURTARILDI
Edinilen son dakika haberine göre BATMAN'da girdiği beton çöp kovasına sıkışan 6 yaşındaki A.K., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
BATMAN'da girdiği beton çöp kovasına sıkışan 6 yaşındaki A.K., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.
Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şerzan Kurt Parkı'nda meydana geldi. A.K., parkta oyun oynadığı sırada beton çöp kovasına girdi. A.K.'nin çöp kutusunda sıkıştığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine parka gelen Batman Belediyesi itfaiye ekibi, A.K.'yi, 1 saat süren çalışmayla beton çöp kovasını kırarak sıkıştığı yerden çıkardı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı