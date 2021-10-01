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Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Haberler | Güncel
Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

ERZURUM'ın Palandöken ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki beton boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZURUM'ın Palandöken ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki beton boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müftü Solakzade Mahallesi Atatürk Bulvarı Elmadağ Sokak'ta bir apartmanın bahçesindeki beton boruya sıkışan yavru kediyi gören çocuklar, ailelerine haber verdi. Aileler kediyi çıkaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla hayvanı çıkardı. Uzun süre borunun içinde olduğu için bitkin düştüğü belirlenen yavru kedi, hayvan barınağına götürüldü. Apartman bahçesinde top oynarken kedi sesi duyduklarını söyleyen Muhammet Miraç Davacı (10), "Top oynarken miyavlama sesi duyduk. Ondan sonra gittik, borunun içinde kedi vardı. Kendi imkanlarımızla çıkaramayınca itfaiye, kediyi kurtarıp hayvan barınağına götürdü. Biz kurtulduğuna çok sevindik. İtfaiyeci ağabeyler sağ olsunlar" dedi.


Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Beton boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Son Dakika Haberleri
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