Beton bloklar arasında gizlenen 49 kilo esrar ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yol kenarında bulunan beton bloklar arasında gizlenen 2 çuval dolusu 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yol kenarında bulunan beton bloklar arasında gizlenen 2 çuval dolusu 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı etkin mücadele sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nün Dereiçi Mezrası'nda uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine, mezraya operasyon düzenleyen jandarma, yol kenarındaki beton blokları arasında gizlenen 2 çuval dolusu 49 kilo 918 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan