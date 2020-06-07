Beton bariyerlere çarpan otomobil yandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarındaki beton bariyere çarparak alev alan otomobil yanarak demir yığınına döndü.
07.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:16
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarındaki beton bariyere çarparak alev alan otomobil yanarak demir yığınına döndü. Otomobil sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.
Bodrum'dan Yalıkavak yönüne dün saat 22.30 sıralarında 34 CSJ 168 plakalı otomobiliyle giden Emin Coşar, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp alev aldı. Coşar, otomobilden inerek hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen diğer sürücüler itfaiyeyi arayıp, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil demir yığınına döndü. Yangın nedeniyle trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: DHA