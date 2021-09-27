Beton bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Beton bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre A., idaresindeki Honda marka 45 HB 7704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını müdahale ederek söndürdü. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılardan sürücü Emre A. yolcu konumunda bulunan Yasin A. ile Erkan A. 110 AKS ekiplerince bulundukları yerden çıkarılırken, Can Azad Yıldız'ın (24) ise yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulanslara alınan yaralılardan Emre A'nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Erkan A. ve Yasin A'nın ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralılardan sürücü Emre A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Can Azad Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Beton bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Beton bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Beton bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Beton bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
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