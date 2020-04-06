Beton bariyere çarpan araç ikiye bölündü: 4 yaralı
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İstanbul, Kargı, Çorum, 3. Sayfa

Beton bariyere çarpan araç ikiye bölündü: 4 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

06.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:59
Beton bariyere çarpan araç ikiye bölündü: 4 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Ortadan iki bölünen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- İstanbul kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samsun istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan H.D.(45) yönetimindeki 34 JP 647 plakalı otomobil, Beygircioğlu mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bloka çarparak savruldu. Kazada araç sürücüsü H.D. ile birlikte otomobilde bulunan M.K.(38), E.K. (33) ve M.K. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kargı ve Osmancık Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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