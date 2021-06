Bethesda, The Elder Scrolls Online oyuncularına mesaj yayınlandı!

ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilmiş ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanmış MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online, yedi yıla aşkın süredir hizmet verdiği oyun sektöründe kaç milyon oyuncu tarafından oynandı? Bethesda, The Elder Scrolls Online oyuncuları için nasıl bir mesaj yayınladı? İşte detaylar!

Bethesda tarafından yayınlanmış The Elder Scrolls şu ana kadarki en büyük Elder Scrolls oyunu olarak görülüyor. 4 Nisan 2014 tarihinde konsollar piyasaya sürülen MMORPG oyunu, yaklaşık on gün sonra Steam üzerinden de çıkış yaptı.

Yaklaşık olarak 600 saatlik görev süreleri, 25 bin'i aşkın NPC'si ve bugüne dek 18 milyondan fazla oyuncusu ile The Elder Srolls Online büyük başarılara imza attığı yedi yılı geride bıraktı. İşte, Bethesda'nın The Elder Scrolls oyuncularına teşekkür mesajı:

BETHESDA'DAN THE ELDER SCROLLS ONLINE OYUNCULARINA MESAJ

The Elder Scrolls Online şu ana kadarki en büyük Elder Scrolls oyunu ve bugüne dek herhangi bir konsolda yayınlanmış en büyük RYO. Oyunun bu devasa boyutunu kutlamak için dünyayı The Elder Scrolls Online oynamaya davet ediyoruz. Bu girişim 22 Haziran'dan 19 Ağustos'a kadar The Elder Scrolls Online'ın büyüleyici, derin ve kapsamlı dünyasını bir aydan fazla sürecek medya ve oyuncu etkinlikleri aracılığıyla gösterecek. Etkinliklerin merkezinde ise yayınlar ve sosyal eğlence yer alacak. Oyunculardan oluşan bir ekip ana oyunun başlangıcından, kısa süre önce çıkan Blackwood Bölümü'ne kadar ESO dünyasını deneyimleyecek. Siz de Dünya ESO Oynuyor anasayfamızda yer alacak 22 Haziran tarihli başlangıç yayınımıza katılarak bu deneyime ortak olabilirsiniz.

Macera, ESO: Console Enhanced'in çıkmasından ve E3'ten birkaç hafta sonra başlayacak ve neredeyse iki ay boyunca ESO'nun her Bölümünü kapsayan 350 saatten fazla sürecek destansı bir etkinliğe dönüşecek. Peki, bu büyüklükteki bir etkinlik nasıl gerçekleşecek?

Hazirandan ağustosa kadar dünyanın farklı yerlerindeki çeşitli kanallar ve bir grup kendini adamış oyuncu ile ESO'nun muhteşem dünyasını sergileyeceğiz. ESO Yayın Ekibi'nin her üyesinin oynamak üzere oyundan bir bölümü olacak ve çeşitli üyeler Bethesda'nın Twitch kanalında yer alacak. Siz de harika oyun içi etkinlikler aracılığıyla oyuna katılabilirsiniz. Bu etkinlikler PvP'yi, Zindanları ve çok daha fazlasını kapsayacak. Eğlenmeye doyamayacağımız bu macerada kimlerin özel konuk olarak yayınlarımıza katılacağı ise bir sürpriz. An itibariyle katılımı onaylanmış yayıncıların tam listesi ve daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.