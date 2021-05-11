Bethesda henüz açıklanmamış bir oyun üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un satın aldığı Bethesda'nın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz açıklanmamış bu oyun için ise işe alımlar devam etmekte.

Fallout, The Elder Scrolls, Doom ve daha birçok oyunun geliştiriciliğini yapan Bethesda, Microsoft tarafından satın alındı. Bethesda'nın şuan bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor, geçtiğimiz saatlerde ise açıklanmamış bir oyunları olduğu daha ortaya çıktı.

Bethesda'nın Austin stüdyosunda geliştirilen açıklanmamış bir oyun için geçtiğimiz günlerde bir iş ilanı açtı. İş ilanından hangi tür oyunu geliştirdiklerini anlamak zor. Fakat oyunu geliştiren stüdyonun Austin stüdyosu olduğunu düşünürsek ana oyunlardan herhangi biri olmayacağını düşünebiliriz.

Austin daha öncesinde Doom 2016'nın yayınlanmasından sonra oyun için hazırlanan online yenilikleri getirmişti. Ayrıca online oyun Fallout 76'nın geliştirmesinde görev almışlardı.

Bazı söylentiler bu yeni oyunun Fallout olacağı yönünde fakat Fallout'un ana serisinden bir oyun olmayacağını söyleyebiliriz. Proje ne olursa olsun şimdiden oyunun ilk günden Xbox Game Pass'e dahil olacağın söylemek mümkün.