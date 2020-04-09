Bethesda DualSense Hakkında Yorum Yaptı Bethesda Küresel Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Hines, Sony PlayStation 5 ile gelecek olan DualSense hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Bethesda Küresel Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Hines, Sony PlayStation 5 ile gelecek olan DualSense hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

'Hemen Unutuyorsunuz'

The Elder Scolls, Fallout ve Doom gibi oyunlarla tanıdığımız oyun stüdyosu Bethesda bünyesinde görev alan Pete Hines geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada DualSense hakkındaki yorumlarını paylaştı.

Sony tarafından PlayStation 5 ile birlikte kullanıma sunulacak olan DualSense'in oldukça iyi olduğunu belirten Hines, "PlayStation 4'ün kontrolörünü hemen unutuyorsunuz. Hemen PlayStation 5'inkini kullanmak istiyorsunuz." dedi.

DualSense ile gelen uyarlanabilir tetikleyiciler, daha nüanslı kavramaya ve atış mekaniklerine olanak sunmakla kalmayıp gelişmiş dokunsal geri bildirimle hem sizin vuruşlarınızı hem de düşmanın vuruşlarını daha efektif hissedebilmenize imkan sunuyor.

Peki siz DualShock 4 modelinin yerini alacak olan DualSense hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu kontrolörü beğendiniz mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.