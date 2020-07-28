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Betam: GSYH ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7.5 daralır

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) hesaplamalarına göre, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.5 ve birinci çeyreğe göre de yüzde 5.0 daralması bekleniyor.

Betam: GSYH ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7.5 daralır
28.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:38

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam) hesaplamalarına göre, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7.5 ve birinci çeyreğe göre de yüzde 5.0 daralması bekleniyor.

Betam'dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Gökhan Dilek tarafından hazırlanan "I·kinci C¸eyrekte Sert Daralma" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz 2020 notunda şöyle denildi:

"Kesinleşen Nisan ve Mayıs ile kısmen açıklanan Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH'nin yüzde 7.5 daralmasını bekliyoruz. "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 5.0 küçüleceğini öngörüyoruz.  "Neredeyse tüm öncü göstergelerin azalma kaydettiğini belirtmek isteriz. Büyümeye ne tüketim ne yatırım ne de dış ticaret yoluyla olumlu bir katkı söz konusudur. "Bir önceki tahminimize kıyasla bazı göstergelerde (örneğin sanayi üretim endekslerinde ve kapasite kullanım oranlarında) çok sınırlı iyileşmeler olduğunu, ancak ibrenin yine de eksiyi gösterdiğini görmekteyiz. "Ekonomiyi canlandırma çabalarının (TCMB'nin faiz indirimleri ve kamu bankalarının düşük faizli kredileri, esnaf destek paketi) etkileri şimdiye kadar oldukça sınırlı kalmıştır."Tüketim harcamalarının azaldığı vurgulanan Betam notunda, yılın ikinci çeyreginde bir önceki çeyreğe kıyasla konut ve tüketici kredilerindeki artışların dışında tüm mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış tüketim öncü gestergelerinde keskin düşüşler olduğu vurgulandı ve şöyle denildi: "En sert daralmalar dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları (sırasıyla yüzde 38.4 ve yüzde 26.6) ile ithal tüketim mallarında (yüzde 29.8) gerçekle¸smi¸stir. Konut kredileri aynı dönemde yüzde 0.5 ile ılımlı bir artış kaydederken tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında ise yüzde 2.7 ile yüksek bir artış gerçekleşti."Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2020 yılının ikinci çeyreğinde dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında ve ithal tüketim mallarında benzer daralmalar olduğunu görüyoruz (sırasıyla yüzde 44.3, yüzde 26.5 ve yüzde 22.1). Yatırım göstergelerinin de ekside olduğuna dikkat çekilen Betam notunda, "Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla ticari krediler ve perakende sektörü stokları haricinde tüm yatırım göstergelerinin ciddi oranlarda azalmasını bekliyoruz" denildi.

Bu dönemde dış ticaretin da daraldığı belirtilen Betam notunda, "Bir önceki tahminimize kıyasla bazı göstergelerde (örneğin sanayi üretim endekslerinde ve kapasite kullanım oranlarında) çok sınırlı iyileşmeler olduğunu, ancak ibrenin yine de eksiyi gösterdiğini görüyoruz. Ekonomiyi canlandırma çabalarının (TCMB'nin faiz indirimleri ve kamu bankalarının düşük faizli kredileri, esnaf destek paketi) etkileri şimdiye kadar oldukça sınırlı kaldı" denildi. (Grafik)


Kaynak: DHA

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