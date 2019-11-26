Betam: GSYH 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 1.0 artacak

26.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:19

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (Betam), öncü göstergelere dayanarak yaptığı tahminlere göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1.0 artacak.

Betam'dan Ozan Bakış ve Uğurcan Acar'ın, "Pozitif Büyüme" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2019 notunda, yıllık ve çeyreklik bazda büyüme için şu öngörüye yer verildi:

"Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH'nin yüzde 1.0 artmasını bekliyoruz."Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla GSYH'nin yüzde 1.2 büyüyeceğini öngörüyoruz."Betam notunda, "Bilindiği gibi Yeni Ekonomi Program'da 2019 büyümesi ilk olarak yüzde 2.3 olarak hedeflenmiş, geçen ay bu rakam yüzde 0.5 olarak revize edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi: "Buna karşılık Dünya Bankası, OECD ve IMF'nin en güncel 2019 yılı büyüme tahminleri sırasıyla yüzde 0.0 ve 0.3 ve 0.2 düzeyindedir. En son yayınlanan Kasım ayı Merkez Bankası beklenti anketinde ise 2019 yılı büyümesi için beklenti yüzde 0.3 düzeyinde."Üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bazı tüketim öncü göstergelerinde düşüş sürerken, bazı kalemlerin artışa geçeceğinin de öngörüldüğü notta, "Nitekim ikinci çeyrekte yüzde 10.9 azalan tüketim malları ithalatının bu çeyrekte yüzde 6.9 artacağını öngörüyoruz. ÖTV'nin ise yüzde 8.1 artmasını bekliyoruz" denildi ve şu saptamalara yer verildi: "Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde dayanıksız tüketim malları üretimi, ÖTV ve kamu tüketim harcamaları hariç tüm kalemlerde azalış bekliyoruz. Konut kredilerindeki yüzde 20'lik güçlü düşüş bu çeyrekte de devam ediyor."2019 yılının üçüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yatırım göstergelerinde iyileşmeler bekliyoruz."Özellikle önceki çeyrekte yüzde 47.7 azalan kamu yatırım harcamalarında bu çeyrekte yüzde 20 artış öngörüyoruz. Yatırım malı ithalatının ise yüzde 8.9 artacağını hesaplıyoruz."Kıyaslamayı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaptığımızda kamu yatırım harcamaları hariç tüm kalemlerde azalış bekliyoruz. Kamu yatırım harcamalarının yıllık bazda yüzde 5.0 artmasını bekliyoruz."2019 yılının üçüncü çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ve ithalat rakamlarında artışlar bekliyoruz."İkinci çeyrekte azalmış olan ihracat ve ithalatın üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 3.5 ve yüzde 3.8 artacağını öngörüyoruz."Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda ise ithalatın bu çeyrekte artık artacağını söyleyebiliriz (yüzde 2.3). İhracatın yüzde 7.1, altın dışı ihracatın ise yüzde 13.5 artmasını bekliyoruz."Yukarıdaki öngörüler ışığında üçüncü çeyrekte net ihracatın, yıllık büyümeye olan pozitif katkısının süreceğini ancak çeyreklik büyümeye negatif katkı yapacağını söyleyebiliriz."

Kaynak: DHA