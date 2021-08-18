Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü'nün Milli Sporcularından Vali Elban'a Ziyaret

BETA TRANSFORMATÖR ADASOKAĞI SPOR KULÜBÜ'NÜN MİLLİ SPORCULARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARETSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle kurulan ve kurulduğu günden bugüne önemli başarılara imza atan Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü'nün Milli Takım kadrosunda yer alan sporcuları...

BETA TRANSFORMATÖR ADASOKAĞI SPOR KULÜBÜ'NÜN MİLLİ SPORCULARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle kurulan ve kurulduğu günden bugüne önemli başarılara imza atan Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü'nün Milli Takım kadrosunda yer alan sporcuları Duygu Kıyga ve Tuana Akman, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, 07-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen 2021 Yıldız Kadın 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımı'mızın kadrosunda yer alan sporcularımızın bu başarısından gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Vali Elban konuşmasının devamında, 2021 Yıldız Kadın 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya'ya karşı oynanan mücadelede maçın en iyi oyuncusu seçilen ve daha önce de 12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Pescara kentinde oynanan 19 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda Genç Milli Takımı'mız kadrosunda da yer alan 17 yaşındaki Tuana Akman'ı kutladığını söyledi ve Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü'nün tüm sporcularına ve öğretmenlerine başarılar dilediğini ifade etti.

Kızlarımızın elde ettiği başarıların diğer gençlere örnek olması açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Elban; Adana'nın eğitim ve öğretimdeki başarısının yanı sıra sporun sevdirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve genç nesillerin sporla profesyonel düzeyde ilgilenmelerine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer ile Kulüp Başkanı ve Antrenör Nesimi Dağdoğan da katıldı.

Kaynak: Habermetre