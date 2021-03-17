Beşyüzevler Trafo Merkezi ile Gaziosmanpaşa'nın enerji ihtiyacı kesintisiz karşılanacak
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Beşyüzevler Trafo Merkezi ile Gaziosmanpaşa'nın enerji ihtiyacı kesintisiz karşılanacak

17.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:37
Beşyüzevler Trafo Merkezi ile Gaziosmanpaşa'nın enerji ihtiyacı kesintisiz karşılanacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) iş birliğiyle Gaziosmanpaşa'ya indirici trafo merkezi kuruluyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) iş birliğiyle Gaziosmanpaşa'ya indirici trafo merkezi kuruluyor. Tesis tamamlandığında ilçenin enerji ihtiyacı, komşu ilçeler yerine yeni tesisten kesintisiz ve kaliteli şekilde karşılanacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) bedelsiz yer tahsisi yapılmasının ardından Yıldıztabya Mahallesi'nde başlatılan 154/33 KV GİS Trafo Merkezi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor. Tesisin enerji besleme çalışmaları kapsamında ilçede 45,9 kilometre uzunluğunda elektrik kablosu da yer altına alınıyor.

Mevcut durumda ilçedeki trafo merkezlerinin enerji ihtiyacı, komşu ilçelerdeki indirici merkezlerden sağlanmaktaydı. Yeni tesis, 154 kV yüksek gerilimi 33 kV orta gerilime indirip, ölçme ve koruma görevini yaparak, elektrik dağıtım şirketlerine aktaracak. Kurulu gücü 200 MVA olacak yeni tesisin devreye girmesi ile Gaziosmanpaşa'nın tüm enerji ihtiyacı buradan karşılanacak, sanayi ve konutların elektrik arzı kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sağlanacak. Aynı zamanda risk oluşturan ve görüntü kirliliğine sebep olan enerji iletişim hattını kaldırılmasıyla, bölgelerdeki vatandaşların güvenli yaşam sürmelerine katkı sağlanacak. - İSTANBUL

Beşyüzevler Trafo Merkezi ile Gaziosmanpaşa'nın enerji ihtiyacı kesintisiz karşılanacak
Beşyüzevler Trafo Merkezi ile Gaziosmanpaşa'nın enerji ihtiyacı kesintisiz karşılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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