BEŞYOL METROBÜS DURAĞINDA ENGELLİLERE ASANSÖR İŞKENCESİ SÜRÜYOR

10.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:39

* Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelliler için engel oluşturan asansör ve merdiven sorunu hala çözülmedi.

Metrobüs durağına gelen engelliler, asansör ve merdiven engeliyle karşı karşıya kalıyor.

Tek istekleri bu iki engelin bir an önce ortadan kaldırılması.

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL, Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağını kullanan engelliler, her gün zorluk yaşıyor. Durakta bulunan asansör çalışmıyor. Asansör çalışıyor olsa da engellilerin karşısına bu kez merdiven engeli çıkıyor. Çünkü asansör ve metrobüs durakları arasında bir geçiş yolu bulunmuyor. Her gün pek çok engellinin kullandığı bu durakta engellilere, metrobüsü kullanan diğer vatandaşlar yardımcı oluyor. BİR ENGELLİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA DURAĞA GÖTÜRÜLDÜ Beşyol metrobüs durağındaki bu problemin uzun süredir devam ettiğini belirten Ali Kendirci, sürekli sorun yaşadıklarını, vatandaşların yardımıyla durağa inebildiklerini ifade ediyor. Kendirci, "Yetkililere sesleniyorum. Bu asansörü yapmak çok mu zor? Tamir etmek çok mu zor? Biz her gün bu gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Metrobüsten indiğinizde de asansöre ulaşamıyorsunuz. Çünkü merdiven asansöre ulaşmanızı engellemiş. Çünkü yanlardan geçiş yok. Asansöre de ulaşamıyorsun. Böyle de bir sorun var. Vatandaşlar sağ olsun. Duyarlı vatandaşlarımız var" şeklinde konuştu.

"ERİŞİLEBİLİR, ULAŞILABİLİR STANDARTLAR UYGULANSIN"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Baş, engellilerin her zaman bu tür problemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederken, projelerde evrensel standartların uygulanmasını gerektiğinin altını çiziyor. Baş, "Süreçte birçok şey yapıldı. Bunu görüyoruz. Biz engellilere hizmet veren bir dernek olduğumuz için bize her gün çok şikayet geliyor. Onlardan bir tanesi de üst geçitler. Biz şunu önerdik. Evrensel standartlar uygulansın. Erişilebilir, ulaşılabilir standartlar uygulansın. Böyle olmadığında ne oluyor? Bir üst geçit yapıldığında asansörü bozuluyor. Asansörde biri kalabiliyor ya da asansörle bir yere indiğinizde başka bir yere geçemiyorsunuz. Bir üst geçitte rampa varsa oradan geçiyorsunuz, üst geçitten inemiyorsunuz çünkü orada merdiven var. Üst geçitler gibi başka yerlerde de sorun yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

"EVRENSEL STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN PROJELERE RUHSAT VERMEYİN"Ramazan Baş, sözlerinin devamında, "Biz bütün belediyelere çağrı yaptık. Evrensel standartlara uygun olmayan projelere ruhsat vermeyin. Burada belediye iyi niyetli bile olsa ihale veriyor, ihale bittikten sonra gidip kontrolünü yeterince yapmıyor. ya da kontrolünü yapmaya giden kişi yeterli teknik bilgiye sahip olmuyor. STK'lar ile daha yakın çalışsınlar. Mutlaka ruhsat vermeden önce denetimlerini sıkılaştırsınlar. Elektrikli çözümler yerine mekanik çözümler daha sağlıklı oluyor. Çünkü havanın yağışlı olduğu zamanlar var. Elektrikli cihazların bozulduğu yerler var. Onların tamiri ve bakımı da zor oluyor" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü ------------------Engelli bireyin yaşadığı zorluk-Vatandaşların engelli bireyi taşıması -Engelli bireyle röportaj-Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ile röportaj-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Metrobüs durağından görüntüler-Beşyol metrobüs durağının havadan görüntüleri

Kaynak: DHA