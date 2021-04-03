Beşyol Kavşağında trafik düzenlemesi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) tramvay inşaatı tamamlama işleri kapsamında, Beşyol Kavşağında 3 Nisan itibariyle trafik düzenlemesi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Meydanı-Terminal (T2 Hattı) tramvay inşaatı tamamlama işleri kapsamında, Beşyol Kavşağında 3 Nisan itibariyle trafik düzenlemesi yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki etap halinde planlanan çalışmaların ilk etabı kapsamında Beşyol Kavşağının orta noktasında gömülü hat imalatları için kazı, zemin iyileştirme, ray montajı, demir kalıp ve beton imalatları yapılacak. Ayrıca iki adet katener direği temel imalatı ve direk montajı çalışmaları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Beşyol Kavşağı orta refüjde kısmi olarak şerit daraltması yapılacak.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Beşyol kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecek.

Açıklamanın devamında, sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler