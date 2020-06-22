Beşyol'a meydan düzenlemesi Bornova Belediyesi, Beşyol köyünün merkezinde parkı ve girişi düzenleyerek köy meydanı haline getirecek.

Planları muhtar Mustafa Bahşi ve belediye bürokratlarıyla yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Beşyol, doğası, temiz ve serin havası, köy yaşamının güzelliği ve köy lezzetleriyle doğaseverler açısından çok önemli bir çekim merkezi haline gelecek. Amacımız bölgede doğa ve köy turizminin geliştirmek, köy ekonomisini güçlendirmek. Bornova'yı büyütmeye söz vermiştik, gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bölgeye değer katacak

Koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçişte ilk ziyaretini Beşyol Köyüne yapan Başkanı İduğ, yapılacak köy meydanı, sosyal donatı alanları ve muhtarlık binasını planlarını yerinde inceledi. Salgın döneminde ara vermek durumunda kaldıkları çalışmalara hızla başladıklarını hatırlatan Başkan İduğ, "Bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz. Burada çalışması olan diğer kurumlarla da iletişime geçtik, atıl durumda olan yerleri de düzenleme kapsamında canlandırmayı hedefliyoruz. 600 nüfuslu bu güzel mahallemizi köy ve doğa turizmi kapsamında hem burada yaşayanlar, hem de ziyaretçileri için daha cazip hale getireceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle mahalle sakinlerin ürettikleri doğal ürünlerini pazarlamalarına olanak sağlayacağız. Yapacağımız düzenlemeler bölgeye değer katacak" dedi.

Cazibe merkezi oluyor

Üzerinde çalışmalarına başlanan proje ile Beşyol Meydanı bir cazibe merkezi haline gelecek. Atıl durumdaki binalar değerlendirilerek mahalleye bir kütüphane ve bir köy kahvesi kazandırılacak. Muhtarlık binası yenilenecek, mahallede görevli sağlık çalışını için konaklama da yapabileceği şekilde bir bölüm inşa edilecek. Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin için stant düzenlemesi yapılacak. Mevcut parktaki çocuk oyun alanı ile spor alanı da genişleterek yenilenecek.

Kaynak: Bültenler