BESYO'ya girecek gençlere belediye desteği

Van'ın Çatak Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun (BESYO) yetenek sınavına girecek öğrencilere destek sağladı.

Çatak Belediyespor bünyesinde hazırlanan öğrenciler, Batman Üniversitesinde yapılacak olan BESYO sınavlarına katılmak için Çatak Belediye Başkan Vekili Cemil Karataş ile görüşerek destek istedi. Öğrencilerle bir süre görüşüp sohbet eden Başkan Vekili Karataş, "Belediyemiz bünyesinde görev yapan uzman eğitmenlerimiz öğrencileri yetenek sınavına en iyi şekilde hazırlıyor. Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan ve bizler gençlerimizi önemsiyoruz, onların daima yanındayız. Bu kapsamda üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümlerinde eğitim öğretim görmek isteyen öğrencilerimizin taleplerine destek olduk. Belediye olarak onlara eğitimler verdik. Sınava girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.

15 kişiden oluşan grup için Çatak Belediyesi tarafından araç ve yakıt desteği verilirken, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ise Batman'da sınava girecek öğrenciler için konaklama ve yemek giderleri konusunda destek sağladı. - VAN

Kaynak: İHA