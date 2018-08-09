Besyo Özel Yetenek Sınav Başvuruları 10 Ağustos'ta Bitiyor

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavı son başvuru tarihi 9 Ağustos 2018 tarihinden 10 Ağustos 2018 tarihine alındı.

Batman Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvurmak isteyen adayların, 2018 yılı YKS sınavının TYT puan türünden en az 210 puan almış olmak, spor liseleri ile liselerin spor alan, kol, bölümlerinden mezun olan adaylar için 190 puan ve milli sporcular için en az 150 puan almış olmak şartı arandığı belirtildi. 13-15 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak özel yetenek sınavına katılmak isteyen adayların https://batman.besyosinav.com/aday/ adresinden online başvuru yapmaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, başvuru ile ilgili geniş bilgilerin www.besyo.batman.edu.tr adresinden alınabileceği belirtildi. - BATMAN