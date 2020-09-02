BESYO adayları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti - KARS
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BESYO adayları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti - KARS

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları düzenlendi.

02.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:38

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları düzenlendi.

BESYO Spor Salonunda başlayan sınavlarda, 680 aday dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yaklaşık bir hafta sürecek sınavlarda başarılı olan aday öğrencilerden, beden eğitimi öğretmenliği, antrenör ve spor yöneticiliği bölümlerine 170 kişi alınacak.

Sınava girecek öğrencilerin vücut ısısı ölçülerek salona alındı.

Sınav öncesinde sınav salonuna gelen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, öğrencilere ve sınavda görevli personele başarı diledi.

BESYO Müdürü Prof Dr. Erdoğan Kaygın da sınavların her yıl olduğu gibi kamera kaydı, fotosel ile adil bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Pandemi salgını dolayısıyla birtakım tedbirler aldıklarını belirten Kaygın, "Ortam dezenfekteni, maske ve diğer tedbirlerle birlikte sınavlarımıza başladık. Adaylarımızı aldıkları puan sıralamasına göre davet ettik. Sınavlarımız sağlıklı bir şekilde devam etmektedir. Bu yıl öğrencilerimizin lehine sınav için iki hak vermiş olduk. Her iki sınav sonucun göre değerlendire yapıp sınav sonucunu açıklayacağız. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kontenjanla öğrenci almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kadınlarda sınavda derece yapan adaylardan Zeynep Gündoğdu da parkuru iyi bir dereceyle bitirdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 3 aydır bu sınava hazırlanıyorum. Çok emek verdim, emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum." dedi.

BESYO adayları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti - KARS

Kaynak: AA

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