Bestler Deleler'de 11 Terörist Sığınağı İmha Edildi

ŞIRNAK'ta, Bestler Dereler bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerin kullandığı 11 sığınak bulunarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Mehmet Yusuf Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda karla kaplı Bestler Dereler bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda ise 3 adet şemsiye, sırt çantası, dörtlü ocak, çadır, kazma ve kürek ele geçirildi. Sığınaklar, imha edildi. - Şırnak

Kaynak: DHA