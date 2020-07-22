Bestesinin içine Mors koduyla Hong Kong yanlısı mesaj yerleştiren müzik direktörüne Çin'de tepki Çin'in en popüler cep telefonu oyunlarından birini üreten şirketin müzik direktörü, kişisel SoundCloud hesabından paylaştığı bir şarkıda Mors alfabesiyle "Hong Kong'a özgürlük" mesajı verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Çin'in en popüler cep telefonu oyunlarından birini üreten şirketin müzik direktörü, kişisel SoundCloud hesabından paylaştığı bir şarkının ardından gelen tepkiler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Olayın ardından şirketin popüler ritim oyunu Cytus II de Çin anakarasındaki uygulama dükkanından kaldırıldı.

Tayvanlı Rayark Games'in müzik direktörü ICE'ın (Wilson Lam) Mart ayında SoundCloud hesabından paylaştığı bir parçanın, Mors alfabesiyle Hong Kong'un bağımsızlığını savunan bir mesaj içerdiği ortaya çıktı.

adlı müzik parçasının içinde Mors koduyla "Hong Kong'a özgürlük, çağımızın devrimi" mesajı saklanmış olduğu belirtildi.

Çin'in Global Times gazetesindeki habere göre şarkıdaki gizli mesajı, Çinli internet kullanıcıları keşfetti. Ancak Çin anakarasında Soundcloud ve YouTube yasaklı, bu nedenle şarkıyı kimin ihbar ettiği net değil.

Cumartesi ortaya çıkan olayın ardından şarkı da SoundCloud'dan kaldırıldı.

ICE şirketteki görevinden istifa etti

Hong Kong doğumlu ICE kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada şarkının Rayark Games şirketiyle bağlantısının olmadığını, tamamen bireysel bir paylaşım olduğunu belirtti. ICE yine de tepkiler üzerine şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rayark Games'in Çin anakarasındaki temsilcisi Dragonest Games olayla ilgili soruşturma yürüttüklerini, söz konusu şarkının oyunda kullanılmadığını ve şirketin bu besteden haberinin olmadığını belirtti.

Olayın ardından şirketin popüler ritim oyunu Cytus II de Çin anakarasındaki uygulama dükkanından "gözden geçirilmek üzere" kaldırıldı.

Hong Kong'da tepki çeken ulusal güvenlik yasası

Çin Ulusal Halk Kongresi, Mayıs ayında Hong Kong için önerilen ulusal güvenlik yasasını onaylamıştı.

Yasa, Çin'in ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen "her tür eylem ve etkinliği" yasaklıyor ve suç sayıyor. Ayrıca Çin güvenlik güçlerinin kentte aktif olmasının yolunu açıyor.

Hong Kong'da geçen yıldan bu yana demokrasi ve ayrılıkçılık yanlısı gösteriler sürüyor.

Geçen yıl Haziran ayında Çin'in suçluların iadesiyle ilgili hazırladığı yasa taslağı Hong Kong'da protestoların ortaya çıkmasına yol açmış; Eylül ayında tasarı geri çekilse de protestolar daha geniş demokrasi taleplerine dönüşerek devam etmişti.

Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong, 1997'de yarı özerk bölge olarak Çin'in hakimiyeti altına girdi.