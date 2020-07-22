Bestesinin içine Mors koduyla Hong Kong yanlısı mesaj yerleştiren müzik direktörüne Çin'de tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Bestesinin içine Mors koduyla Hong Kong yanlısı mesaj yerleştiren müzik direktörüne Çin'de tepki

Çin'in en popüler cep telefonu oyunlarından birini üreten şirketin müzik direktörü, kişisel SoundCloud hesabından paylaştığı bir şarkıda Mors alfabesiyle "Hong Kong'a özgürlük" mesajı verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Bestesinin içine Mors koduyla Hong Kong yanlısı mesaj yerleştiren müzik direktörüne Çin'de tepki
22.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:30

Çin'in en popüler cep telefonu oyunlarından birini üreten şirketin müzik direktörü, kişisel SoundCloud hesabından paylaştığı bir şarkının ardından gelen tepkiler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Olayın ardından şirketin popüler ritim oyunu Cytus II de Çin anakarasındaki uygulama dükkanından kaldırıldı.

Tayvanlı Rayark Games'in müzik direktörü ICE'ın (Wilson Lam) Mart ayında SoundCloud hesabından paylaştığı bir parçanın, Mors alfabesiyle Hong Kong'un bağımsızlığını savunan bir mesaj içerdiği ortaya çıktı.

adlı müzik parçasının içinde Mors koduyla "Hong Kong'a özgürlük, çağımızın devrimi" mesajı saklanmış olduğu belirtildi.

Çin'in Global Times gazetesindeki habere göre şarkıdaki gizli mesajı, Çinli internet kullanıcıları keşfetti. Ancak Çin anakarasında Soundcloud ve YouTube yasaklı, bu nedenle şarkıyı kimin ihbar ettiği net değil.

Cumartesi ortaya çıkan olayın ardından şarkı da SoundCloud'dan kaldırıldı.

ICE şirketteki görevinden istifa etti

Hong Kong doğumlu ICE kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada şarkının Rayark Games şirketiyle bağlantısının olmadığını, tamamen bireysel bir paylaşım olduğunu belirtti. ICE yine de tepkiler üzerine şirketteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Rayark Games'in Çin anakarasındaki temsilcisi Dragonest Games olayla ilgili soruşturma yürüttüklerini, söz konusu şarkının oyunda kullanılmadığını ve şirketin bu besteden haberinin olmadığını belirtti.

Olayın ardından şirketin popüler ritim oyunu Cytus II de Çin anakarasındaki uygulama dükkanından "gözden geçirilmek üzere" kaldırıldı.

Hong Kong'da tepki çeken ulusal güvenlik yasası

Çin Ulusal Halk Kongresi, Mayıs ayında Hong Kong için önerilen ulusal güvenlik yasasını onaylamıştı.

Yasa, Çin'in ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen "her tür eylem ve etkinliği" yasaklıyor ve suç sayıyor. Ayrıca Çin güvenlik güçlerinin kentte aktif olmasının yolunu açıyor.

Hong Kong'da geçen yıldan bu yana demokrasi ve ayrılıkçılık yanlısı gösteriler sürüyor.

Geçen yıl Haziran ayında Çin'in suçluların iadesiyle ilgili hazırladığı yasa taslağı Hong Kong'da protestoların ortaya çıkmasına yol açmış; Eylül ayında tasarı geri çekilse de protestolar daha geniş demokrasi taleplerine dönüşerek devam etmişti.

Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong, 1997'de yarı özerk bölge olarak Çin'in hakimiyeti altına girdi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor 3. Sayfa
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Magazin
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Montpellier, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı
Montpellier, Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'u gündemine aldı
TBMM Genel Kurulu'nda Tuma Çelik ve Mensur Işık tartışması yaşandı
TBMM Genel Kurulu'nda Tuma Çelik ve Mensur Işık tartışması yaşandı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Cemal Enginyurt Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hande Erçel Tuvana Türkay Öztürk Serengil
Spor Falcao İrfan Buz Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Bestesinin içine Mors koduyla Hong Kong yanlısı mesaj yerleştiren müzik direktörüne Çin'de tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 15:30:30. #1.14#
title