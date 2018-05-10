Beştepe Zirvesinden Sonra Ekonomi Yönetiminde İkinci Toplantı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan ve döviz kurundaki yükselişin ana gündem maddesi olduğu sürpriz ekonomi zirvesinin ardından bugün de üst düzey bürokratlar değerlendirme toplantısı planlanıyor.

HÜKÜMETİN DESTEK VE TEŞVİKLERİ İÇİN MALİYET ANALİZİ YAPILACAK

Üst düzey bir yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre akşam saatlerinde yapılması öngörülen toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik de katılacak.

Toplantı sonrasında kur ve faizin yanı sıra, hükümetin seçim öncesi açıkladığı destek ve teşviklerle ilgili maliyet analizinin yapılması bekleniyor.