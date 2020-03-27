Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılındı (1) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Camisi'nde cuma hutbesi irat etti. (1)

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Yeni tip koronavirüs ortaya çıktığı andan itibaren devletimiz bizlerin sağlığını korumak için olanca gayretiyle çalışmaktadır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bu süreçte her birimize de ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Zira, hepimiz hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korumakla mükellefiz. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan sağlığımızı muahfaza etmekle yükümlüyüz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bu salgın karşısında en önemli görevlerimizden biri yetkili mercilerin uyarılarına riayet etmektir. Hem hastalığa yakalanmamak hem de hastalığın yayılmasını önlemek için gayret göstermeliyiz"

Kaynak: AA