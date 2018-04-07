Beştepe'de Kurulacak Olan 15 Temmuz Müzesi'nin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanlığı'nın karşısındaki ağaçlık alana yapılacak olan "15 Temmuz Müzesi"nin ilk adımı atıldı. Müzenin yapılacağı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrelenirken projenin görüntüleri de ortaya çıktı.

MÜZE YATAY MİMARİYLE TASARLANDI

Müzenin daha önce yapılan "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" şeklindeki rabiayı temsil eden anıt ile bütünlük sağlayacak şekilde projelendirildi. Yaklaşık 90 dönümlük arazide yapılacak olan müze açık ve kapalı alan olacak şekilde yatay mimariyle tasarlandı.

TEMELİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATACAK

Erdoğan'ın kısa süre içinde temelini atması beklenen müzede 15 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da yaşananların sergileneceği özel bir bölüm de olacak. Darbe gecesi yaşanan tüm detaylara panoramik şekilde yer verilecek. Açık kısmın bu yıl, kapalı kısmın ise 15 Temmuz 2019'a yetiştirilmesi hedefleniyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ANLATILACAĞI BÖLÜM YAPILACAK

Müzede 250 şehidin hatırasını yaşatmak için şehitlerin aileleri ile de irtibata geçilerek müzeye katkı yapmaları istenecek. Müzede, şehitlerin yanı sıra gazilerle ilgili özel bir bölüm daha olacak. FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin de anlatılacağı ayrı bir alan da yapılacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ÖZEL EŞYALARI SERGİLENECEK

Müzede 15 Temmuz gecesi zarar gören araçların bazıları da sergilenecek. Müzenin bir bölümü dikkat çekici büyük bir cam küreden oluşacak. Şehitlerin ve gazilerin fotoğrafları, hayat hikayeleri ve özel eşyaları da müzede sergilenecek. Müzede 81 şehrin isminin yazılı olduğu ve Türk bayrağının dalgalandığı bir bölüm de yer alacak.

MÜZENİN İÇİNE KAPALI OTOPARK İNŞA EDİLECEK

Müzenin duvarları Türk bayrağını temsilen kırmızı beyaz olacak. 15 Temmuz gecesi yaşananların tasvir edildiği heykeller ve kabartmalar hazırlanacak. Müze kompleksinin içinde Millet Camine gelenlerin kullanması için bir de kapalı otopark inşa edilecek.