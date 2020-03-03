Beştepe'de koronavirüs toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüs önlemleri masaya yatırdı.
03.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüs önlemleri masaya yatırdı..
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Kaynak: Dunya.com