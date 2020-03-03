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Beştepe'de koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüs önlemleri masaya yatırdı.

03.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:34
Beştepe'de koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüs önlemleri masaya yatırdı..

Kaynak: Dunya.com

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