IHAAW123233-SIY/14-03-2018

- Beştepe'de düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3444'e yükseldiğini belirterek, "Temenni ederim ki akşama kadar inşallah Afrin tamamen düşmüş olur" dedi. 14.03.2018 12: 32: 33 TSI

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