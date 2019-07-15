Beştepe'de anma töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de düzenlenen anma törenine katıldı.
Kaynak: Dunya.com
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