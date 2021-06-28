Bestekar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı
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Bestekar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı

Bestekar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı.

Ut virtüözü, besteci, musiki hocası ve yazar Cinuçen Tanrıkorur, vefatının 21. yılında kabri başında anıldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliği, Tanrıkorur'un Kocatepe Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra Tanrıkorur'un eşi ve sevenleri katıldı.

"Yaşantısı, üslubu ve tarzıyla kendisine mahsus kişiliğiyle dikkati çeken birisiydi"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, Cinuçen Tanrıkorur'un önde gelen musikişinaslardan biri olduğuna dikkati çekerek, 500'ü aşkın beste yaptığını söyledi.

Coşkun Yılmaz, ünlü bestekarın 22'yi aşkın ülkede Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fransa'da adına longplay yapılan ilk yabancı müzik insanıydı. Mevlevi ayinleri bestelemesi ve icrası gibi çok sayıda eserde imzası olan bir insandır. Yaşantısı, üslubu ve tarzıyla kendisine mahsus kişiliğiyle dikkati çeken birisiydi. Benim de kendisiyle yakından tanışıklığım vardı. Müzik tarihimize ve kültürümüze dair pek çok özel sohbetler yapmıştık."

Bestekarın eşi Barihüda Tanrıkorur da böyle bir anma etkinliğinin gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktararak, "Biz onun bıraktığı eserleri, notaları ve yazılarını yayınlamayı bitiremedik. 505 eserini 7 cilt olarak yayına hazırladık. Çok talebe yetiştirdi, büyük bir hocaydı. Bize çok büyük bir miras bıraktı. İnşallah gelecek nesiller onun önemini ve kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

Kanun sanatçısı Bekir Reha Sağbaş ise müzikle ilgilenen yeni hocalar, öğrenciler ve müzik insanlarının Cinuçen Tanrıkorur'un eserlerinden ve çalışmalarından istifade edeceklerini ifade ederek, kendisiyle yaklaşık 40 seneyi beraber geçirdiklerini dile getirdi.

Etkinliğin ardından ziyaretçilere gül suyu ve kestane şekeri ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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