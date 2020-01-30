Bestekar Amir Ateş'in hayatı ve eserleri kitapta toplandı

30.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:50

Türk müziğinin önemli bestekarlarından Hafız Amir Ateş'in 60. sanat yılına özel hazırlanan "60. Sanat Yılında Bestekar Hafız Amir Ateş" başlıklı eser, sanatseverlerle buluştu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, gelecek kuşaklara kaynak eserler bırakmak amacıyla yayımlanan eser, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Neyzen Ali Osman Alaca tarafından kaleme alındı.

Ateş'in hayatı, eğitimi ve musikiye yönelik düşünce ve fikirlerini ele alan kitap, sanatçı hakkında yapılan çeşitli çalışmalardan ve kendisiyle gerçekleştirilen görüşmelerden istifade edilerek hazırlandı.

Ateş'in besteleri albüm haline getirildi

Yarım asrı geçkin sanat hayatına yaklaşık 2 bin beste sığdırmayı başaran ve onlarca sanatçı yetiştiren Ateş'in besteleri de kitap kapsamında, 2 CD'de albüm haline getirildi.

İlahi bestelerinde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin, şarkı bestelerinde ise Doç. Dr. Başak İlhan Harmancı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği albümdeki eserler, Ahmet Özhan, Ahmet Hakkı Turabi, Fatih Koca, Halil Necipoğlu, Ender Doğan, Adnan Çoban, Osman Akbaş, Agah Terzi, Yahya Geylan, Mehmet Hadi Duran, Mehmet Kemiksiz, Enes Cumhur Ergür ve Dursun Şahin tarafından yorumlandı.

Ateş'in kendi bestelerinden ikisini seslendirdiği albüm, kitabın ön ve arka kapağı içerisinde okurların beğenisine sunuluyor.

Sanatseverler aynı zamanda "60. Sanat Yılında Bestekar Hafız Amir Ateş" kitabına ve albüme Kuveyt Türk'ün internet sitesindeki "Geleceğe Kaynak Kitaplar Bırakıyoruz" sayfasından ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Ateş'in Türkiye'nin musiki hafızasında yer edinmiş müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amir Hocamız, iki bine yakın bestesiyle mümbit bir sanatkardır. Bestekarlığının yanı sıra hafızlığı, mevlithanlığı ve güfte yazarlığıyla kültür sanat dünyamızın nevi şahsına münhasır bir değeridir. Gerek Türk sanat musikisi alanında bestelediği şarkılarıyla ve gerekse Türk tasavvuf musikisi alanında bestelediği ilahileriyle, onu ismen bilmeyenlerin dahi gönlünde farklı bir yere sahip olmayı başarmış bir kişidir. Yaptığı bestelerde sade ve anlaşılır bir üslupla yazılmış güfteleri kullanmaya özen göstermiştir. Üsküdar Musiki Cemiyetine müntesip olduğu günden beri, bu köklü mekanda pek çok öğrenci yetiştiren Amir Hocamız, eserlerini klasik üslupla icra eden ve klasik Türk musikisinde meşk usulüyle yetişen son üstatlardan biridir."

Kaynak: AA