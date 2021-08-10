Bestekar akademisyen eserleriyle müzik şehri Kırşehir'e katkı sunuyor
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Bestekar akademisyen eserleriyle müzik şehri Kırşehir'e katkı sunuyor

Bestekar akademisyen eserleriyle müzik şehri Kırşehir'e katkı sunuyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan ilk ve tek kent Kırşehir'de bestelediği 200 eserden 46'sı TRT repertuvarına giren akademisyen Kubilay Kolukırık, kent kültürüne katkı sağlıyor.

UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan ilk ve tek kent Kırşehir'de bestelediği 200 eserden 46'sı TRT repertuvarına giren akademisyen Kubilay Kolukırık, kent kültürüne katkı sağlıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kolukırık, yaşadığı köyde annesinin söylediği yöresel türkülerle büyüdü.

İlkokuldaki müzik öğretmeninin yeteneğini keşfetmesiyle bu alanda ilerleyen ve kendi çapında besteler yapan Kolukırık, ilk müzik aletleri kanun ve bağlamayı da kendisi yaptı.

Fakültesinde geleneksel müzik dallarında öğrenciler yetiştiren Kolukırık, fırsat buldukça beste çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 200 beste yapan Kolukırık'ın çeşitli formlardaki 46 eseri, TRT repertuvar kuruluna girerek ölümsüzleşti.

Türkiye genelindeki birçok beste yarışmasında jüri üyeliği yapan Kolukırık, en son "Ahi Evran Yılı" dolayısıyla Ahi Evran Veli'nin doğumunun 850. yılında düzenlenen Klasik Türk Müziği Beste Yarışması'nın seçici kurulunda yer aldı.

Üniversitenin Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak da görev yapan Kolukırık, AA muhabirine, UNESCO'nun müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na aldığı Kırşehir'de geleneksel Anadolu müziğine katkı vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

46 bestesi TRT repertuvarına girdi

Türk müziğinin şarkı, ilahi, saz semaileri, deyiş, nefes gibi yöresel ve milli karakter arz eden birçok formunda besteler yaptığını anlatan Kolukırık, "200 bestemden 46'sı TRT repertuvarına girdi. Şehrimizin müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmış olması nedeniyle bu bestelerin başarısının da önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu bestelerin hem öğrencilerimiz hem de bu işlerle uğraşanlar için örnek olacağına inanıyorum." dedi.

Annesinin yöresel müzik kültürüyle ilgili bir dağarcığı olduğunu ve yeteneğinin oradan geldiğine inandığını belirten Kolukırık, "Abdal müzik kültürünün yoğun olduğu bozlak diyarı Kırşehir'de hem annemin etkisiyle hem de Abdal kültürüne emek vermiş Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş gibi ustaların tınılarıyla yetiştik. Bundan dolayı kendimi mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinden şairlerin beste yapılması için şiirlerini gönderdiğini dile getiren Kolukırık, şunları kaydetti:

"Bazı besteleri zaman zaman stüdyoda seslendirip klipler yapıyoruz. Bu klipleri de sosyal medya hesaplarımızdan yayımlıyoruz. Bunları dinleyen Türkiye genelindeki birçok şair kendi şiirlerine de beste yapmamı talep ediyor, her gün kargo ile şiir kitapları geliyor. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Karadeniz şehirleri, Batman gibi birçok yerden beste yapmam için şiirler gönderiliyor. Müzik ve bestekarlık sayesinde Türkiye'nin her yerinden insanlarla dostluklar kurdum. Bu çalışmalarla Kırşehir müzik kültürünün de bir reklamı oluyor."

Bestekar akademisyen eserleriyle müzik şehri Kırşehir'e katkı sunuyor
Bestekar akademisyen eserleriyle müzik şehri Kırşehir'e katkı sunuyor
Bestekar akademisyen eserleriyle müzik şehri Kırşehir'e katkı sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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