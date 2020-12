Besteci ve piyanist Anjelika Akbar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akbar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Sanatçı, haber kategorisinde, Cristobal Venegas'ın Santiago'daki bir gösteride, güvenlik güçlerinin tazyikli su ile müdahalesi sırasında ortaya çıkan köpeği yansıtan "Şili'de sürpriz gösterici" başlıklı fotoğrafını seçti.

Akbar, bu tercihi ile ilgili olarak, "Gariptir ama bence hayvanlar, bu dünyada bazı insanların birbirine yaptıklarını şaşkınlıkla izliyor diye düşünüyorum. İnsan, hayvandan da aşağı ya da melekten daha yüksek olabilecek bir varlıktır. Seçim meselesidir. İnşallah hepimiz birbirimize ve doğada olan her şeye, insana yakışır şekilde davranmaya başlayalım. Zamanı geldi." dedi.

Spor kategorinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafını seçen Akbar, kendisinin de buz pateni yapmaya eksi 35 derece sıcaklıkta, henüz 4 yaşındayken başladığını belirterek, "Yıllar boyunca devam ettim. Sadece açık havada, her kışın her günü. Hala rüyalarıma giriyor ve o zamanı özlüyorum. Onun için buz pateni ile ilgili olan her şey daima ilgimi çekiyor." diye konuştu.

Anjelika Akbar, yaşam kategorisinde ise Muhammet Enes Yıldırım'ın "Haliç'te Gökkuşağı" başlıklı fotoğrafını oylayarak, "Doğanın güzelliği ve insanın kalp güzelliği bir araya gelince, hayat güzelleşiyor. Güzel düşünelim, güzel konuşalım, güzel bakalım ve ahenk hayatımızın her anını güzelleştirecek." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf oylamasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkür eden sanatçı, şunları söyledi:

"Şu anda belki dünyada daha önce olmadığı kadar, insanlık değerlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar olumsuzluğun yanında, mutlaka en insani, en değerli ve bize özgü, kalbimizin derininde yer alan 'birlik' duygusunu bir an önce ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunu fırsat bilip mümkün olduğunca güzel olanları seçmeye çalıştım. Kalbimdeki duyguları akıtmak istedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk