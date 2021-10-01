Besteci-şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı Ödülü' verildi - Haberler
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Besteci-şef Sıtkı Sahil'e "Müzik Başarı Ödülü" verildi

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Besteci-şef Sıtkı Sahil'e

Trabzon'da 29 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Başarı Ödülü"ne bu sene, besteci şef Sıtkı Sahil layık görüldü.

TRABZON (AA) - Trabzon'da 29 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Müzik Başarı Ödülü"ne bu sene, besteci şef Sıtkı Sahil layık görüldü.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzikgazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 29'uncusunun organize edildiğini belirtti.

Kültür ve sanat alanının önemli dalı müziğin Türkiye'deki konumu ve gidişini nesnel biçimde ortaya koymayı ve bu konudaki gerçekleri belgelemeyi amaçladıklarını vurgulayan Baylan, şunları kaydetti:

"29 yıldır düzenli olarak verilen ve halen ülkemizin en uzun soluklu yaşayan tek müzik ödülü olan Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin 2021 yılı için 'Müzik Başarı Ödülü' başlığı altında verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ödül, seçici kurulu tarafından oy birliğiyle, 1975 yılından bu yana yaptığı müzik çalışmaları ve 1981 yılında kurmuş olduğu Balıkesir Türk Müziği Korosu ile tüm konserlerinde ciddi bir müzikalite ortaya koyarak 40 yıldır nitelik ve nicelik açısından geleneksel Türk müziğine kazandırdıkları göz önünde bulundurularak ve ayrıca besteleriyle geleneksel müziğe yüksek zevk ve anlayışla eserler kazandıran Balıkesir Türk Müziği Korosu Şefi, besteci ve şef Sıtkı Sahil'e verilmiştir."

Baylan, Sahil'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Besteci-şef Sıtkı Sahil'e 'Müzik Başarı Ödülü' verildi - Haberler
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