Besteci Muammer Sun'un adı Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Besteci Muammer Sun'un adı Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verildi

09.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:54
Besteci Muammer Sun'un adı Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verildi

Çankaya Belediye Meclisi, Muammer Sun'un adının Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Çankaya Belediye Meclisi, Muammer Sun'un adının Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ocak'ta 89 yaşında yaşama veda eden, müziğe gönül verdiği ve öğretim üyesi olarak geçirdiği yıllar boyunca çocuk ve gençlerin müzik eğitimi almasına büyük katkılar veren Sun'un adının Çankaya'da yaşayacak olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Taşdelen, 2009'da belediyenin Maltepe Yerleşkesinde başlayan "1000 Çocuk Korosu" faaliyetlerini de içine alacak şekilde 2018'de Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ni hizmete açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"1000 Çocuk Korosu başta olmak üzere birçok kültürel ve eğitsel çalışmaya ev sahipliği yapan atölyemizde, yetenekli ve istekli olan gençlere eğitim olanağı sağladık. Ankara'nın, Türk müziğinin ve müzik eğitiminin önemli ismi, büyük usta, öğretmen Muammer Sun isminin müzik atölyemizde yaşayacak olması bizim için çok değerli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta Mehmet Ali Çelebi
Magazin Demet Akalın Didem Kınalı Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besteci Muammer Sun'un adı Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:58:43. #1.16#
title