Besteci Muammer Sun'un adı Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verildi

Çankaya Belediye Meclisi, Muammer Sun'un adının Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ne verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ocak'ta 89 yaşında yaşama veda eden, müziğe gönül verdiği ve öğretim üyesi olarak geçirdiği yıllar boyunca çocuk ve gençlerin müzik eğitimi almasına büyük katkılar veren Sun'un adının Çankaya'da yaşayacak olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Taşdelen, 2009'da belediyenin Maltepe Yerleşkesinde başlayan "1000 Çocuk Korosu" faaliyetlerini de içine alacak şekilde 2018'de Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi'ni hizmete açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"1000 Çocuk Korosu başta olmak üzere birçok kültürel ve eğitsel çalışmaya ev sahipliği yapan atölyemizde, yetenekli ve istekli olan gençlere eğitim olanağı sağladık. Ankara'nın, Türk müziğinin ve müzik eğitiminin önemli ismi, büyük usta, öğretmen Muammer Sun isminin müzik atölyemizde yaşayacak olması bizim için çok değerli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu