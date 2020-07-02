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Best Van Tur filosunu arttırarak yurtdışında da büyümeyi hedefliyor

Karayolu yolcu taşımacılığı şirketi Best Van Tur, büyüme hedefi doğrultusunda yaptığı yatırımlarla 2020 yılı için 9 adet otobüs satın alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Best Van Tur filosunu arttırarak yurtdışında da büyümeyi hedefliyor
02.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:49

Karayolu yolcu taşımacılığı şirketi Best Van Tur, büyüme hedefi doğrultusunda yaptığı yatırımlarla 2020 yılı için 9 adet otobüs satın alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Karayolu yolcu taşımacılığı şirketi Best Van Tur, büyüme hedefi doğrultusunda yaptığı yatırımlarla 2020 yılı için 9 adet otobüs satın alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Filosundaki otobüs sayısını 85'e çıkaran şirket son aldığı otobüsü Best Van Tur CEO'su İrem Bayram evsahipliğinde düzenlediği toplantıyla tanıttı.

"Koronavirüs pandemisi kaynaklı yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız"

Bayram, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Ülkemizin amiral gemisi olan turizme olan inancımız güçlü. Koronavirüs pandemisi kaynaklı yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Yolcularımıza daha güvenli ve konforlu yolculuk hizmeti sunmak için yaptığımız yatırımla filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Şirket, Türkiye şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığının yanı sıra; Irak, İran, Gürcistan ve Türkiye arasında da karşılıklı sefer düzenliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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