Best Sellers Filmi
Best Sellers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Best Sellers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Best Sellers, genç bir yayıncıya yardım etmek için isteksizce son bir kitap turuna çıkan huysuz, emekli bir yazarın hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: Lina Roessler
Senaryo: Anthony Grieco
Oyuncular: Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman, Ellen Wong, Veronica Ferres, Victoria Sanchez, Elana Dunkelman, Frank Schorpion, Christopher Hayes, Michelle Rambharose, Alexandra Petrachuk, Susan Almgren, Linda Joyce Nourse, Rachel Osborne, Frank Fiola, Elisabeth Etienne, Max Laferriere, Florence Situ, Thomas Niles, Joelle Jeremie, Charli Birdgenaw, Luc Morissette
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Best Sellers
Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 10.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com