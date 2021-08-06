Best Sellers Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Best Sellers Filmi

Best Sellers Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Best Sellers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Best Sellers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Best Sellers, genç bir yayıncıya yardım etmek için isteksizce son bir kitap turuna çıkan huysuz, emekli bir yazarın hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: Lina Roessler

Senaryo: Anthony Grieco

Oyuncular: Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman, Ellen Wong, Veronica Ferres, Victoria Sanchez, Elana Dunkelman, Frank Schorpion, Christopher Hayes, Michelle Rambharose, Alexandra Petrachuk, Susan Almgren, Linda Joyce Nourse, Rachel Osborne, Frank Fiola, Elisabeth Etienne, Max Laferriere, Florence Situ, Thomas Niles, Joelle Jeremie, Charli Birdgenaw, Luc Morissette

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Best Sellers

Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.09.2021

Best Sellers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Best Sellers Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:02:33. #1.16#

title