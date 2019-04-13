Best Gift Fest'te Bahar Coşkusu Yaşandı

Ahlatcı Kuyumculuk sponsorluğunda ve Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleştiren baloya iş, cemiyet ve magazin dünyasından ünlü isimler akın etti.

TOÇEV'in 25.yılına özel gerçekleştirilen Best Gift Fest'te yüzlerce marka bahar koleksiyonunu sergiledi. Tezhip sanatçısı Züheyde Gökçek klasik hat ve tezhip eserlerinin yanı sıra farklı bir konsept ile tasarladığı yepyeni koleksiyonu "Sonsuz Sevgi"ile alışveriş balosuna damgasını vurdu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Ağdaviç de Best Gift Fest'teki sergileri ziyaret etti.

Mimar Eda Güney'in tasarladığı bahar konseptinin hakim olduğu balo, renkli şovlarıyla da keyif dolu anlar yaşattı. Ayrıca Naz Elmas, Ebru Akel, Emel Yıldırım ve Aslıhan Doğan gibi ünlü isimler stantlarıyla yoğun ilgi gördü. Best Gift Fest'in 5.'si Burak Duruman iş birliğiyle 27 Nisan Cumartesi Günü Türk Kanser Derneği yararına yeniden Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek.

Best Gift Fest'e katılan isimler arasında; İpek Hattat, Sami Yüzer, Burak Duruman, Ayşe Kalkavan, Burcu Şendir, Meltem Tahrancı, Zülal Tatlıcı, Arzu Ermiş, Canan Göztepe, Can-Leyla Albayrak, Leyla Karadeniz, Nur Bilen Yavuzer, Merve Bostan, Ahu Aktaş, Züheyde Gökçek, Işıl Tan, Merve Özdoğan, Ebru Akel, Aslıhan Doğan, Emel Yıldırım, Naz Elmas, Erhan Çelik, Zeynep Mansur, Altan Gördüm, Nilay Dorsa ve Sibel Vatandost, Hasan Kale, Aslıhan Ketenci vardı.

Kaynak: Bültenler