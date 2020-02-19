Best Gift Fest alışveriş balosu
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Haberler » Magazin » Best Gift Fest alışveriş balosu - Magazin

Best Gift Fest alışveriş balosu

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, Ece Türkiye Yönetimi'ndeki Aqua Florya AVM iş birliğiyle hafta sonu eğlence dolu alışveriş keyfi yaşattı.

19.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:41
Best Gift Fest alışveriş balosu



Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, Ece Yönetimi'ndeki Aqua Florya AVM iş birliğiyle hafta sonu eğlence dolu alışveriş keyfi yaşattı. Sevgililer Günü temalı alışveriş balosunda konsepte uygun dekore edilen Aqua Florya AVM, dans gösterileri ve sürprizlerle ziyaretçilere unutulmaz üç gün sundu.

TÜRK KALP VAKFI için gerçekleşen alışveriş balosunda giyimden kozmetiğe, aksesuardan dekorasyona kadar çok sayıda girişimci ve ünlü marka stantlarıyla katıldı. Sanatçı 'in sahne aldığı Best Gift Fest, eğlence dolu anlar yaşattı. Aslı Hünel'in yoğun ilgi gördüğü Aqua Florya AVM, keyifli bir hafta sonunu geride bıraktı.



Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler