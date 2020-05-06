Beşpınar Marina piknik alanı yeni sezona hazırlanıyor

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılarak hizmete sunulan Beşpınar Marina piknik alanı yeni sezona hazırlanıyor.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılarak hizmete sunulan Beşpınar Marina piknik alanı yeni sezona hazırlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri, piknik alanında peyzaj düzenleme ve temizlik çalışmalarına başladı.

Adıyamanlı vatandaşların gözdesi Beşpınar

Marina piknik alanın yeni sezonda en iyi ve en güzel şekilde hizmet vermesi amacıyla

yürütülen peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aykut Pekmez, alanda

yürütülen çalışmalarla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan bilgi aldı.

Hummalı bir çalışma başlatarak piknik alanını yeni sezona hazırlayan İl Özel İdaresi ekipleri,

Marina piknik alanında peyzaj çalışmasından çevre temizliğine kadar tüm alanı yeniden elden

geçiriyor.

Alandaki çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 150 dönümlük alanda peyzaj

düzenlemesi, eskiyen ve tahrip olan alanın yeniden dekore edilmesi, çim ekimi gibi

çalışmaların yanında, alana 500 palmiye ağacı dikilerek yer yer lavanta,

petunya, kadife çiçekleri ile çiçek parselleri oluşturulacak.

Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla Adıyamanlı vatandaşların yeni sezonda

aileleriyle yeşil alanların içerisinde hem piknik yapabilecek hem de kentin boğucu ve

yorucu atmosferinden uzaklaşma imkanı bulacak.

Kaynak: AA