Besni'ye Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor
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Besni'ye Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor

Adıyaman'ın Besni ilçe Belediyesi Bilim Park Projesi'ni 'Sosyal Uyum Merkezi' ile hayata geçiriyor.

Besni'ye Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor
02.09.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:39

Adıyaman'ın Besni ilçe Belediyesi Bilim Park Projesi'ni 'Sosyal Uyum Merkezi' ile hayata geçiriyor.

Besni Belediyesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteği ile Sosyal Uyum Merkezi kurarak okul öncesi eğitimin olduğu, ders dışındaki zamanlarda çocukların ders çalışabilecekleri, öğrenmelerini desteklemek amacıyla Bilim Park Projesi ile kodlama eğitimleri verilecek.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, konu hakkında yaptığı açıklamada bulunarak, "41 projemiz içerisinde yer alan Bilim Park Projemizi, Sosyal Uyum Merkezi ile gerçekleştiriyoruz. Merkezi kurarak, okul öncesi eğitimin olduğu, ders dışı zamanlara çocuklarımızın burada ders çalışabilecekleri, öğrenmelerini desteklemek amacıyla kodlama eğitimlerinin olduğu bir mekan oluşturduk. Merkezimizde sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim materyali desteği, sağlık ve sağlık bilgileri alanında bilgilendirme, bilgi teknolojilerine ulaşma imkanı tanınacaktır. Ayrıca Uyum Merkezimiz ile çocuklarımızın okula gönderilmeme, okula devamsızlık ve başarısızlık, çocuk işçiliği, suça yönelme ve madde bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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