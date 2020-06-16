Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındı
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Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, bir personelde koronavirüs tespit edilmesiyle kısmi olarak karantinaya alındı.

Besni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kısmi karantinaya alındı
16.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:59

ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, bir personelde koronavirüs tespit edilmesiyle kısmi olarak karantinaya alındı.

Besni İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde görevli bir personel ve ailesinin, rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine kurum personeli ve ailesi tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri de temas ettiği kişileri evlerinde karantinaya aldı.

Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da yaşanan gelişmenin ardından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde bir hafta süreyle kısmi karantina uygulanması kararı aldı. Karar doğrultusunda çalışan personel sayısı düşürülen Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde, sadece kayıt işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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