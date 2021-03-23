Besni Kaymakamlığı sel ve su baskınlarına karşı uyardı
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Besni Kaymakamlığı sel ve su baskınlarına karşı uyardı

23.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:41
Besni Kaymakamlığı sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Adıyaman Besni Kaymakamlığı vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Adıyaman Besni Kaymakamlığı vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçe genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile oluşması muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım risklerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir." - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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