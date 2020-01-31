Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti
Haberler » Güncel » Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti - Haber

Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçede depremde hasar gören kurumları ziyaret etti.

31.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:26
Besni Kaymakam İmamoğlu, depremde hasar gören kurumları ziyaret etti

Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçede depremde hasar gören kurumları ziyaret etti.

İmamoğlu, 'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle hasar gören Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel İdare Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yapılarda oluşan hasarı inceledi.

İmamoğlu, Özel İdare Ortaokulu'nda oluşan hasar nedeniyle bu okulda eğitim gören 201 öğrencinin eğitimlerine Namık Kemal İlkokulu binasında devam etmelerini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler