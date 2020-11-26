Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor
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Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor

26.11.2020 09:06 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:11
Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki trafik ve park sorunu, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki trafik ve park sorunu, düzenlenen toplantıda ele alındı.

Besni Osman İsot MTAL Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda trafiğin rahatlatılması ve park sorununun çözümü noktasında istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kasap, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Besni Emniyet Müdürlüğü Trafik büro amirliği ekipleri tarafından ve Besni Belediyesi Fen İşleri Memuru Sedat Öztürk tarafından yapılan sunumda, Atatürk caddesinde yaşanan trafik yoğunluğu ve araç parklarından dolayı yaşanan zorluklar masaya yatırıldı. Trafik büro amirliği tarafından yapılan anket çalışmalarında, vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek, farklı güzergahlar değerlendirilerek ana cadde üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için alternatif görüşler konuşuldu. - ADIYAMAN

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Besni ilçesinin trafik sorununa çözüm aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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