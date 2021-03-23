Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçlarda Korona Virüs denetimi yapıldı.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Korona Virüs denetimleri kapsamında giriş ve çıkış noktaları ile ilçe merkezinde denetim düzenlendi. Yapılan denetimler kapsamında sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri sağlandı. Polis ekipleri aynı zamanda araçlardaki kişi sayılarına ve maske kurallarıyla hijyene dikkat etti. Polis ekipleri araç sürücülerini ve içerisinde bulunan yolcuları Korona virüse karşı uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı