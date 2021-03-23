Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi

23.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:42
Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçlarda Korona Virüs denetimi yapıldı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçlarda Korona Virüs denetimi yapıldı.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Korona Virüs denetimleri kapsamında giriş ve çıkış noktaları ile ilçe merkezinde denetim düzenlendi. Yapılan denetimler kapsamında sürücülerin ve araçların evrak kontrolleri sağlandı. Polis ekipleri aynı zamanda araçlardaki kişi sayılarına ve maske kurallarıyla hijyene dikkat etti. Polis ekipleri araç sürücülerini ve içerisinde bulunan yolcuları Korona virüse karşı uyardı. - ADIYAMAN

Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Hikmet Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:44:41. #1.16#
title