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Besni'de yoğun sis etkili oluyor

Besni'de yoğun sis etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı bölgeler arasında yer alan Besni ilçesi yoğun sisin etkisi altında kaldı. Yoğun sis karayolu ulaşımında görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis bulutunun kapladığı Besni ilçesinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerleyebildi. - ADIYAMAN

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