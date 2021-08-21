Besni'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
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Besni'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Besni'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Mehmet Erdemoğlu Camisi'nde düzenlenen programda yaz Kur'an kursu öğrencileri tarafından selamlama şiiri, işaret diliyle kısa sureleri okumak, temiz çevre, temiz toplum gibi etkinlikler yapıldı.

İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal öğrencilere hediyeler vererek kurs öğreticisi Fatma Aslan'a öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Programa Din Hizmetleri Uzmanı Zülkif Çetindağ, kurs öğrencileri ve aileleri de katıldı.

Besni'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Besni'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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